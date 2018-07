La Seu farà el mercat, tot i ser festa, a petició dels botiguers

Aquest pròxim dissabte, dia de Sant Ot i festa local de la Seu, la capital alturgellenca també celebrarà el tradicional mercat setmanal. A petició de la Unió de Botiguers (UBSU), l'Ajuntament ha acordat que es pugui celebrar el mercat, una cita comercial que omple com cap altre moment de la setmana els carrers de la ciutat amb visitants de la resta de la comarca, de la Cerdanya i d'Andorra. En aquest sentit, el gremi de botiguers ha remarcat en la seva petició al consistori que «el dissabte és un dels dies més productius per al comerç de la ciutat i, a més, aquest pròxim dissabte coincideix amb l'inici de la temporada de rebaixes». Igualment, l'Ajuntament ho ha consultat amb l'Associació de Veïns i Comerciants del Carrer dels Canonges, l'Associació d'Empresaris de l'Alt Urgell i l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell, així com els paradistes que disposen de llicència fixa al mercat. La gran majoria hi han respost favorablement, segons el consistori.