El regidor d'ERC a Puigcerdà deixa l'acta perquè viu fora

El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Puigcerdà, Raimon Ribas, ha decidit deixar l'acta. El fins ara representant de la formació republicana al consistori ha pres aquesta determinació per motius personals i ha recordat que des de fa mesos viu fora de Puigcerdà. El partit ha obert ara un procés de debat intern amb els membres que van acompanyar Ribas a la llista electoral per designar-ne el substitut.

Raimon Ribas, que amb el regidor no adscrit ex-Reagrupament Toni Veres formen l'oposició als onze edils del PDeCAT, ha argumentat que «hi ha moments en què un ha de prendre decisions sobre el seu projecte de vida, i en aquest cas, el meu. La meva renúncia com a regidor de l'Ajuntament de Puigcerdà és purament per motius personals; circumstàncies que m'han portat a viure fora de la Cerdanya i crec que, per responsabilitat, aquells que no viuen al poble no poden representar el poble». El fins ara regidor ha admès que en la recta final del mandat, es tracta d'un moment difícil per entrar al consistori.

Ara, la secció local d'ERC obre un procés intern per designar el substitut, que haurà de sortir d'una llista electoral que van configurar l'any 2015, en aquest ordre, Manel Serra, Olga Viñeta, Maria Roser Peñarroja, Rafael Gispert, Joan Tosas, Pablo Valdivia, Núria Pascual, Luz Rocío i Enric López, en els deu primers llocs. Des de la formació republicana han argumentat que per ara no hi ha res dedicit perquè els candidats no han fet saber la seva predisposició a ocupar el càrrec.