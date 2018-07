L'any de neu i pluja fa augmentar la primera collita de dall a la Cerdanya

L'any de neu i pluja que ha viscut el Pirineu fins ara ha comportat una primera campanya excel·lent de collita d'herba a la Cerdanya. La primera collita, de les dues que es fan de prat de dall a l'estiu, ha suposat un increment del doble respecte de l'any passat, que va ser especialment dolent, i s'ha situat per sobre de la mitjana. La majoria de la producció d'herba pot comportar a la tardor i l'hivern un augment de criança de bestiar.

Habitualment, els ramaders cullen unes quinze bales de palla de quatre-cents quilos per hectàrea, una xifra que l'any passat es va reudir fins poc més de set bales per hectàrea. Aquest any, en canvi, els ramaders cerdans estan collint al voltant de les vint bales per hectàrea. La Cerdanya té una superfície de conreu d'herbacis d'aproximadament 4.200 hectàrees. L'abundància d'herba no ha fet, en canvi, que s'avancés el primer dall, que de totes maneres, en els últims anys, ja s'ha avançat al mes de juny per collir-la més tendra. La segona collita es fa tradicionalment el mes d'agost. El prat de dall, format per herba natural que creix als prats amb una barreja de gramínies i lleguminoses, és molt important a la Cerdanya perquè serveix per alimentar els ramats quan queden als estables a l'hivern.

El ramader i guia de l'entorn de Bor Isidre Ricart, conegut com Perna, ha explicat que aquest augment de producció podria animar el sector a engreixar més bestiar a partir de la tardor: «Pel fet de tenir més menjar, pot ser que algú opti per tenir més bestiar. Si la segona collita també es bona, hi podria haver més demanda d'animals per augmentar la producció, però de totes maneres les explotacions ja estan bastant al límit».