La Seu convida la gent gran a fer un taller gratuït per mantenir l'agilitat mental

n Nova activitat a la Seu per ajudar les persones de la tercera edat a mantenir-se àgils mentalment. La regidoria de Gent Gran de l'Ajuntament i el Punt Òmnia de la ciutat han organitzat un nou taller d'estimulació cognitiva destinat especialment a la gent gran. El taller, que té com a objectiu reforçar la ment, és adreçat, doncs, a persones a partir de 60 anys. Les sessions es faran gratuïtament entre els dies 1 i 29 d'agost a les instal·lacions del Punt Òmnia de la capital alturgellenca els dilluns i dimecres del mes que ve, de 10 del matí a dos quarts de 12 del migdia. Per prendre part en el taller cal fer una inscripció prèvia entre els dies 16 i 20 d'aquest mes de juliol a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament a partir de les 9 del matí, segons ha informat el mateix consistori. Les inscripcions es faran per ordre d'arribada fins a omplir les vuit places que ofereix l'activitat. El consistori ha instat els veïns de més de 60 anys a informar-se'n i a apuntar-s'hi.