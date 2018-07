Una app transfronterera identificarà tots els productors agroalimentaris

El departament d'Agricultura ha començat a treballar en un projecte d'anàlisi i identificació de tota la xarxa de productors agroalimentaris d'una banda i de l'altra de la frontera estatal al Pirineu central per crear un aplicació per a telèfons i tauletes que identifiqui i geolocalitzi cadascun d'aquests productors.

El projecte, que porta per nom Tr3s Local, el lidera el departament d'Agricultura de la Generalitat dins del Programa Interreg-Poctefa 2014-2020, que té per objectiu reforçar la integració econòmica de la zona fronterera entre l'Estat espanyol, el francès i l'andorrà, amb regions centrals com la Cerdanya i l'Arieja. El projecte té un pressupost de 982.000 euros i el finançament del 65% del Fons Europeu de Desenvolupament (Feder). El 54% restant l'aporta el mateix departament.

L'objectiu del projecte és ajudar a la comercialització de productes locals en els entorns rurals així com promocionar el segell de venda de proximitat. En aquest sentit, l'acció preveu fomentar els circuits curts i la venda directa per millorar l'accessibilitat dels productes al consumidor final. El pla d'actuacions del projecte també inclou la posada en marxa d'un programa formatiu als productors agroalimentaris, una diagnosi dels canals de distribució que ja existeixen a comarques com la Cerdanya, l'Alt Urgell o l'Arieja, per a la qual cosa el departament ja té la feina feta fins ara a les delegacions de Puigcerdà i la Seu. El programa també crearà una pàgina web que donarà suport a l'aplicació mòbil.