El programa de compravenda de petites i mitjanes empreses es presenta a la Seu

La Seu acull aquest dimarts la presentació del programa Reempresa, que permet la supervivència d'empreses i llocs de treball gràcies al contacte entre venendors que volen deixar la seva companyia i possibles compradors que les reimpulsin. La presentació es fa a partir de les tres de la tarda al Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu amb la participació del president del Consell Comarcal, Jesús Fierro, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i la consultora de Reempresa Lleida, Marta Aguilar. La jornada va dirigida als empresaris i comerciants, així com a formadors i entitats financeres, a fi que tots els agents implicats en el teixit empresarial de l'Alt Urgell coneguin els serveis del programa, el qual ja està en marxa amb èxit en altres comarques. Reempreesa funciona com un mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses arreu del país per tal d'assegurar la continuïtat tant del negoci com dels treballadors.