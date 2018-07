Veïns de l'Alta i la Baixa Cerdanya impulsen la delegació local d'Òmnium

Un grup de quinze veïns de l'Alta i la Baixa Cerdanya s'han constituït com a gestora de la que ha de ser en un futur pròxim delegació oficial d'Òmnium Cultural a la vall. La gestora té com un dels principals objectius preparar la primera junta general amb els socis, convocar eleccions i establir, sota l'aprovació de la junta nacional, la delegació ja oficialment constituïda d'Òmnium Cerdanya.

La gestora neix amb una base sòlida de 320 socis i una tendència creixent pel que fa a les altes. En aquest sentit, la xifra de socis s'ha triplicat a la vall en els últims dos anys. Al capdavant de l'equip de veïns que han impulsat l'entitat hi ha Enric Viver i Montse Vidal, els quals han portat a terme les converses amb la junta nacional i han liderat la redacció del projecte per a la Cerdanya. L'objectiu estructural de la nova entitat és «fer llengua, cultura i país» a la Cerdanya, tant a un costat com a l'altre de la frontera estatal, segons ha explicat Vidal. Pel que fa als objectius a curt termini, la gestora s'ha proposat ser present ja aquest estiu als actes culturals que es facin a la Cerdanya i, ja a partir del mes de setembre, impulsar a les escoles de la vall els premis literaris, tant de prosa com de poesia i audiovisual que Òmnium Cultural fa anys que organitza entre els escolars de la resta del país. Fidel a la seva voluntat integradora dels territoris catalans, els premis literaris es proposaran a totes les escoles de parla catalana dels dos costats de la frontera. Entre els reptes a curt termini de l'entitat també hi ha portar a la Cerdanya la campanya Demà pots ser tu, que informa a través de conferències i material imprès dels perills de l'ofensiva antidemocràtica de l'estat espa-nyol.

Amb la quinzena de membres que la integren, la gestora ha establert un grup «interdisciplinari» amb respresentants de diversos camps professionals i totes les zones de la Cerdanya, per la qual cosa els seus responables creuen que podran impulsar una bona tasca a partir d'ara, segons ha remarcat Vidal. Així, Òmnium Cerdanya ja és a les xarxes socials més populars i ha obert també un portal web. Vidal ha explicat que l'entitat treballarà per l'estructuració cultural a la Cerdanya a pesar de les dificultats d'un territori dividit per una frontera estatal i una de provincial. Aquesta vocació ha quedat palesa amb la participació d'Òmnium Perpinyà en la presentació de la gestora celebrada el cap de setmana a Alp.