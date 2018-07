La Seu d'Urgell comprarà màquines llevaneus per netejar voreres amb part dels pressupostos participatius

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell destinarà 9.500 euros a l'adquisició de màquines llevaneus especials per a la neteja de voreres. Uns recursos que provenen de la partida de 100.000 euros destinada als pressupostos participatius, la qual també inclourà una inversió de 65.000 euros per a l'ampliació i millora del 'búlder' d'escalada del pavelló poliesportiu, una altra de gairebé 5.000 per instal·lar punts de recollida d'oli i una darrera de 20.000 per continuar executant el projecte de camins escolars segurs i accessibles. Des del consistori de la capital alturgellenca han explicat que tot i que l'edició d'enguany és la que ha rebut més propostes, 302 en total, la participació en la fase de votacions ha estat la més baixa, amb 152 persones que representen un 1,5 per cent de les que ho podien fer.

La regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Anna Vives, ha considerat que el "factor climatològic" d'aquest hivern, en el qual s'hi han produït diversos episodis de neu a la ciutat, ha pogut influir en les votacions de les propostes dels pressupostos participatius, ja que la guanyadora, amb 45 vots, ha estat l'adquisició de màquines llevaneus petites especials per a netejar voreres. El consistori té previst destinar-hi 9.500 euros, tot i que no s'ha precisat el nombre d'unitats que es podran comprar amb aquests recursos.

Pel que fa a la resta de propostes que s'executaran fins arribar als 100.000 euros de partida hi ha l'ampliació i millora del 'búlder' d'escalada del pavelló poliesportiu, amb 65.000 euros; la instal·lació de diversos punts de recollida d'oli als carrers de la ciutat, amb 4.961 euros; i la continuació d'una fase més del projecte de camins escolars, al qual s'hi destinaran 20.000 euros tot i que per completar-lo es necessitaven 95.000. Mentre, una altra de les propostes més votades, la instal·lació de lavabos públics al nucli antic de la ciutat també es durà a terme, però, amb els recursos previstos al pressupost ordinari del consistori, ja que el projecte, que tindrà un cost d'uns 37.000 euros, estava inclòs amb anterioritat al procés participatiu, segons ha explicat Vives.

Els veïns i veïnes de la Seu d'Urgell han fet arribar 302 propostes als pressupostos participatius, la xifra més alta de les quatre edicions que s'han organitzat. Una de les novetats del procés ha estat que el consistori també n'ha presentat algunes, les quals han format part de les 28 que, finalment, s'han considerat vàlides. Mentre, 90 no ho han estat per diversos motius, entre els quals perquè aquestes superaven la dotació màxima de 100.000 euros, no eres rentables o no suposaven inversió. Finalment, 184 propostes estaven repetides i algunes d'aquestes s'han inclòs al llistat de les validades.

La regidora de Participació Ciutadana ha destacat que la voluntat d'aquesta quarta edició era la d'introduir una vessant deliberativa en el procés, motiu pel qual es va celebrar el passat 29 de maig una assemblea per decidir les deu propostes finalistes que passaven a la fase de votació. Vives ha valorat positivament els canvis que s'hi han dut a terme i ha explicat que plantejaran noves modificacions de cara a l'any vinent per millorar, entre d'altres, l'índex de participació registrat a les votacions, que amb 152 persones que representen l'1,5 per cent de les que ho podien fer ha estat el més baix de les quatre edicions que s'han celebrat.