La Seu convoca la quinzena edició de la Trobada del Col·leccionisme

n La Seu celebra diumenge que ve, 15 de juliol, la catorzena edició de la Trobada del Col·leccionisme. La cita es farà al passeig Joan Brudieu de les 9 del matí a les 2 del migdia amb més d'una trentena d'expositors vinguts de Barcelona, Berguedà, Lleida i altres punt del país, segons ha anunciat l'Ajuntament.

L'organització ha apuntat que un centenar d'aficionats al col·leccionisme s'hi aplegaran per intercanviar xapes, així com monedes, llibres, càmeres de fotografia, entre altres objectes. Durant la jornada es presentarà una nova ampolla Lácrima Baccus amb placa commemorativa de l'edició. La imatge que s'ha triat aquest any és el quadre «Van Gogh sobrevola la Seu» d'alumnes de l'Escola Municipal d'Arts.