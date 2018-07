Puigcerdà suspèn la lluita entre cadells i nyerros que animava la festa major

Puigcerdà començarà aquest dijous una Festa Major del Roser que tornarà a ser com ho eren fa tres anys, és a dir, sense la implicació directa dels joves a través dels bàndols en lluita dels nyerros i els cadells. El Grup de Recerca de Cerdanya i l'Ajuntament s'han vist obligats a suspendre les activitats en què les bandes s'enfrontaven perquè la dels nyerros no s'ha pogut organitzar i a última hora no ha estat possible reactivar-la.

La decisió no ha agradat a l'Ajuntament, que havia dipositat en aquesta lluita de bandes l'esperança per dinamitzar la festa major. El consistori i el Grup de Recerca han fet intents fins a última hora perquè les dues formacions es refessin, però no ha estat possible. La guerra de bàndols es tractava d'una fórmula que s'emmirallava en la lluita entre blancs i blaus de la Festa Major de Granollers, un referent pel que fa a la implicació dels veïns al llarg de generacions en un o altre bàndol. La suspensió de la guerra de bàndols en principi serà tan sols per a aquest any. El Grup de Recerca, principal impulsor de la mesura, té previst introduir canvis en l'organització dels bàndols perquè no depenguin, com acostuma a passar, de dues o tres persones que lideren el grup i que, molt sovint, són fora de la vall per motius de feina o estudis.

En nom del Grup de Recerca, Enric Quílez ha explicat que de cara a la pròxima festa major es fomentarà l'activitat de les dues bandes durant tot l'any per tal que es mantinguin actives i no s'hagin de refer cada estiu. Quílez ha remarcat que, de fet, aquest era l'objectiu inicial del projecte. Així, a partir del mes de novembre es tornaran a activar l'organització d'activitats relacionades amb els nyerros i els cadells, segons la proposta del Grup de Recerca.