Puigcerdà tanca la URL amb un nou augment d'alumnes

La Cerdanya va tancar ahir una vintena edició de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà en què la xifra d'alumnes s'ha tornat a enfilar fins als 409 i l'assistència general als cursos, trobades sectorials del món de la medicina i activitats obertes al públic ha superat les 2.000 persones. Aquest públic, sumat als de les altres activitats de l'Associació Universitària de Cerdanya, fa que la xifra anual se situï en 2.500. L'any passat la cita acadèmica va concentrar 386 estudiants als cursos.

El president de l'Aucer i ànima organitzativa de la Universitat d'Estiu, Francesc Armengol, ha explicat que el balanç d'aquesta nova edició és molt satisfactori tant emotivament com tècnicament: «Ha estat una edició amb moments de pell de gallina, amb retrobaments amb gent que no vèiem feia vint anys i moments de veure d'on veníem i on hem arribat, i pel que fa al vessant tècnic ha estat una edició amb professors de primeríssima línia, d'activitats plenes i cursos amb totes les places cobertes. A més, durant l'any hem celebrat cursos que també s'han omplert, com ara els de mindfulness, xocolata, ibèrics o tast de vins. Haurem mogut aquest any unes 2.500 persones, que per a una vintena edició està molt bé, i crec que hem d'estar contents i ser molt conscients del que tenim».



Fortuny tornarà a la Tosa

La Nit dels estels de dimecres es va haver de celebrar al pàrquing de la Molina pel mal temps, però el músic Llibert Fortuny ja va confirmar que tornarà l'any que ve.