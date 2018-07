La Seu ofereix dues llicències de casetes per la festa major per a colles noves

L'Ajuntament de la Seu ha confirmat la inscripció de 77 caravanes a l'Espai Casetes de la festa major. Això implica que un total de 77 colles s'han inscrit al consistori per poder instal·lar les seves caravanes a l'Espai Casetes, que és contigu al dels concerts i la fira d'atraccions. Segons ha informat el mateix Ajuntament, totes aquestes inscripcions corresponen a grups que ja havien participat en l'edició de l'any passat, per la qual cosa han tingut preferència en el procés per assignar les ubicacions a l'esplanada de l'aparcament Doctor Peiró. Aquest any hi havia disponibles 79 espais per a les caravanes, de manea que encara resten dues places lliures, que ara es posaran a disposició de les colles que s'hi vulguin instal·lar per primera vegada. En aquest sentit, les persones interessades poden fer la preinscripció a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament al llarg d'aquesta setmana vinent. El termini per presentar la demanda serà des d'aquest dilluns dia 16 fins al divendres 20 de juliol, en els horaris habituals d'atenció al públic. Després de completar-se la preinscripció, i en previsió que hi hagi més de dues colles inscrites, es farà un sorteig. L'acte ha quedat fixat per a dilluns de la setmana que ve, dia 23 de juliol, a dos quarts de 8 del vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament.

La zona de casetes és un dels espais més concorreguts les nits de la Festa Major de la Seu pels joves de la ciutat i la comarca. Cada colla hi estableix el seu camp base. Els últims anys, l'Ajuntament, en col·laboració amb els joves, ha establert unes mesures de convivència que limiten les activitats que s'hi poden fer. Igualment, s'ha establert un sistema de seguretat durant el dia per tal que no pateixin robatoris.