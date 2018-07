La Seu potencia una imatge inclusiva de la festa major

La Seu d'Urgell ha presentat la imatge per a aquesta pròxima festa major, que se celebrarà entre els dies 24 i 28 d'agost. L'Ajuntament ha fet un disseny del cartell i la resta d'imatgeria de la festa que fomenten la inclusió, amb un pentàgon fet de diferents mans. Amb aquest disseny, el consistori també s'ha proposat recollir l'esperit dels Special Olympics, que acollirà després de l'estiu conjuntament amb Andorra. Sobre el cartell, que s'utilitzarà com a imatge del fulletó de butxaca i del llibret oficial així com per a altres suports de comunicació de la festa, la regidora Sílvia Iscla ha manifestat que «aprofitant que se celebraran els Special Olympics a la Seu i Andorra, hem volgut utilitzar una imatge on s'identifiqui el que som, una ciutat inclusiva, on tothom hi té cabuda. Una imatge que transmet el treball en equip, la suma d'esforços de tots plegats, així com les tradicions i els diferents públics de la nostra estimada festa major». Amb aquest mateix esperit, el pregó de la festa el llegiran els membres i responsables del Taller Claror que treballen per la integració de les persones amb necessitats especials.