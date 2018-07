Puigcerdà inaugura la plaça de Barcelona com la nova entrada al centre històric

Després de mesos d'obres i l'expectació en gran part per l'efecte de la gran escultura central, Puigcerdà ha inaugurat la remodelació de la plaça de Barcelona. El nou espai urbà ja llueix amb un conjunt arbrat perimetral, les voreres més amples i, sobretot, amb una rotonda enjardinada central coronada per l'obra Aquae, que uneix pedra, ferro i aigua com a símbol del material mare del Pirineu dels artistes locals Ernest Altés i Albert Tàpias. La nova plaça es posa al dia urbanísticament i esdevé l'entrada al nucli històric, amb l'illa de vianants i centre comercial a cel obert.

La inauguració s'ha inclòs en la recta final dels actes de la Festa Major del Roser i ha congregat un nombrós públic que, segons els càlculs de l'Ajuntament, ha assolit el miler de persones. El consistori en ple acompanyat del president del Consell Comarcal i els artistes creadors d' Aquae han presidit l'acte. L'alcalde, Albert Piñeria, ha destacat el caràcter històric de la remodelació rellevant altres fisonomies i noms de l'indret com ara plaça Cabrinetty, «de los Caños» o «de França». L'alcalde ha recordat que antigament la plaça també havia tingut una font, raó per la qual se l'havia conegut també com a plaça del Sortidor.

Les obres han costat 400.000 euros i les han executat les empreses Catalana d'Infraestructures, Acces Safety, Pasquina, Novatilu, Segovia i les jardineries Chia i Sant Marc, entre d'altres.