Els bombers estudien fer una ofrena de la Creu de Sant Jordi a tot Puigcerdà

El cos de bombers voluntaris de Puigcerdà vol organitzar un acte públic per oferir a tot Puigcerdà la Creu de Sant Jordi amb què la Generalitat ha reconegut la seva tasca en favor de la Cerdanya durant més de 150 anys. La notícia de l'atorgament del premi ha sobtat molt els 21 bombers que té ara el cos i els ha omplert d'orgull no tan sols pel reconeixement que representa a la seva feina sinó que també pel premi que suposa a les més de tres generacions de puigcerdanesos que han passat pel cos.

El cos de bombers voluntaris de Puigcerdà, fundat el 1886, el formen actualment 21 agents en actiu i quatre veterans. D'aquest grup, dos són dones. El més jove té uns 30 anys i el més veterà, 64. D'aquí a final d'any se'n sumaran vuit més gràcies al concurs d'oposició obert per la Generalitat. El seu cap, Joaquim Arenas, ha explicat que «és un premi que no te l'esperes i reconeix la teva tasca com a bomber al llarg dels anys i la del mateix cos en tota la seva vida; per a nosaltres és un gran orgull... ja anem pel tercer segle de vida, en aquests 157 anys hem anat fent de mica en mica, i hem creat el cos que tenim avui».

Els bombers decideixen aquests dies qui formarà part de la delegació de deu persones que pot assistir a l'acte d'entrega del premi, dilluns. En aquest debat també s'inclou la decisió sobre a qui dedicar el guardó i, també, la de celebrar un acte públic per oferir la Creu de Sant Jordi a la vila: «Hem de decidir si fem un acte privat o l'obrim a la població de Puigcerdà, que és el més segur. La nostra idea principal és fer un acte conjunt amb l'Ajuntament de tipus conferència perquè la gent pugui gaudir d'aquest premi, ja que, en definitiva, és més de la gent de Puigcerdà que no pas de nosaltres».

Pares i fills bombers



La trajectòria tan llarga del cos a Puigcerdà fa que hi hagi bombers que tenen pares que també ho havien estat i han fet de l'entitat una de les més arrelades als veïns de la vila. El futur del cos passa, segons ha remarcat Arenas, per una dotació més gran d'efectius: «Ens agradaria tenir més efectius. Tot i que tenim previst que en la nova convocatòria entrin vuit persones més en els pròxims mesos, ens agradaria que en les convocatòries futures s'obri a més gent». La selecció dels bombers voluntaris es fa amb els mateixos paràmetres que els professionals, amb proves i oposicions.