El PSC de la Seu proposa que hi hagi una seu de l'IRTA a la ciutat d'àmbit pirinenc

El grup municipal de Compromís x la Seu ha proposat que l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) s'instal·li a la capital alturgellenca per fer investigació dels aliments en relació amb el Pirineu. El grup a l'oposició municipal del PDeCat ha argumentat que en l'actualitat hi ha 14 centres a Catalunya, però, en canvi, no n'hi ha cap en tot el Pirineu, a pesar que té un clima específic i unes especificitats diferents de la resta del territori català. Des del partit franquícia del PSC han remarcat que «la finalitat d'aquest Institut és contribuir a la modernització, a la millora i l'impuls de la competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d'aliments sans i de qualitat...». La formació política també ha afegit que l'IRTA a la Seu sumaria dinamisme econòmic i laboral a la ciutat i al Pirineu en general.