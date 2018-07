Aficionats als castells de la Cerdanya impulsen una colla transfronterera

La Cerdanya podria tenir en els pròxims mesos una colla castellera que seria la primera estrictament transfronterera del món casteller. Un grup d'aficionats als castells ha impulsat la coordinació de la colla des de Llívia fent una crida als dos costats de la frontera estatal. Els missatges d'en Català i Francès corren pels WhatsApp dels veïns de tota la vall a la crida del primer assaig oficial de la colla, que s'ha programat per al dimecres 25 al parc de Sant Guillem de Llívia.

La primera reunió de la futura colla s'ha celebrat aquesta setmana amb la participació d'una vintena de persones. La trobada ha culminat dos anys de propostes disperses per part d'aficionats i exmembres d'altres colles que viuen a la vall. L'alcalde de Llívia, Elies Nova, va decidir coordinar el moviment per copsar les possibilitats de fer la colla. De seguida han anat apareixent persones interessades, fins al punt que al full d'inscripció inicial ja superen la seixantena. En aquesta primera trobada hi van prendre part com a assessors els responsables de la colla castellera d'Andorra. En sortir de la reunió els andorrans van instar els assistents a aixecar un pilar de tres, fet que va encendre més els ànims de tothom. Tant és així que els nous castellers van convocar el primer assaig de la colla per al dimecres dia 25 de juliol a Llívia. A la sessió hi tornaran a assistir els castellers d'Andorra per començar a ense-nyar les primeres tècniques.

De moment el grup impulsor no ha decidit ni el color de la camisa ni el nom, extrems que caldrà posposar fins que la colla no faci el bateig definitiu amb les primeres construccions serioses per seguir el protocol oficial del món casteller. Elies Nova ha remarcat que està molt esperançat que el projecte fructifiqui vista la il·lusió dels impulsors, i ha fet una crida a tots els cerdans de les dues demarcacions provincials i als dos estats a sumar-s'hi. Al Pirineu hi ha colla, en formació, al Pallars, i al Vallespir i el Conflent.