La Seu fa una crida als veïns a fer-se voluntari per als Jocs Special Olympics 2018

L'Ajuntament de la Seu ha fet una crida als veïns perquè s'apuntin com a voluntaris als Jocs Special Olympics. Des del consistori han remarcat que el termini per inscriure's per ajudar a les proves que es faran a la Seu d'Urgell encara la recta final ja que l'últim dia és el 31 de juliol. Les inscripcions es poden fer directament al formulari en línia que es pot trobar al web del Servei d'Esports http://esports.laseu.cat. Igualment, es pot fer la inscripció omplint la butlleta que es pot trobar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament, al Servei d'Esports o a l'Oficina Jove de l'Alt Urgell. Totes les persones interessades poden fer constar la seva disponibilitat de temps i també escollir en quines tasques volen participar. Les àrees que necessiten suport són les d'assistència en les competicions esportives; als espais del village i animació; acompanyament de les delegacions foranes; tasques administratives o punts d'informació. Ara hi ha 180 voluntaris inscrits.