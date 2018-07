La biblioteca Sant Agustí se suma a un concurs nacional perquè els joves llegeixin

La biblioteca de Sant Agustí de la Seu d'Urgell s'ha sumat al concurs nacional pel foment de la lectural «Llegir té premi», el qual va destinat a la participació de nois i noies de tot Catalunya d'entre 10 i 16 anys. El concurs, que es manté obert fins al 9 de setembre, té per objectiu fomentar la lectura entre els membres d'aquest col·lectiu aprofitant les vacances escolars d'estiu, segons han apuntat els seus responsables. El concurs es porta a terme a través del portal educatiu Legiland. Els joves participants s'organitzen en dues categories, de 10 a 12 anys i de 13 a 16 anys. Una vegada registrats al certamen, els joves poden seleccionar les lectures que desitgin entre més de 250 títols en català, castellà i anglès, entre els quals hi ha llibres de lectura fàcil. Tots els títols seleccionats es troben disponibles en suport paper a la biblioteca de la Seu i, alguns d'ells, a la biblioteca digital eBiblioCat per a qui prefereixi llegir des de l'ordinador o dispositiu mòbil. Una vegada llegida l'obra, els participants han de respondre una sèrie de preguntes sobre el títol triat. Cada pregunta correcta genera uns punts, com més títols llegits i respostes encertades, més punts s'acumulen. Els premis són un Ipad mini, un rellotge intel·ligent i lots de llibres.