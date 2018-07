La Generalitat ultima l'extensió de la cobertura del 112 als parcs del Pirineu

La Generalitat ultima la instal·lació al Pirineu de la xarxa de pals de cobertura telefònica del número d'Emergències 112 a fi i efecte que tots els racons del territori, i principalment els més visitats, estiguin connectats.

El departament de Territori ha presentat aquesta setmana a la Taula de Camins de l'Alt Pirineu i l'Aran l'última actualització del projecte, la qual permetrà la instal·lació d'una xarxa de pals de cobertura que n'inclourà vint-i-tres a l'Alt Urgell, quinze a la Cerdanya i vuit al Berguedà, comarca que ha quedat inclosa en l'actuació de l'Alt Pirineu per les zones que comparteix al parc natural de Cadí-Moixeró. En les pròximes setmanes els tècnics del departament es desplaçaran als punts designats a través d'un procés de participació amb els agents del territori per comprovar in situ la cobertura de totes les companyies telefòniques amb el número d'Emergències 112. La trucada a través d'aquests pals de cobertura permetran els serveis del 112 geolocalitzar la zona des d'on truca la persona que truqui i, així, derivar als bombers i equips d'emergències la zona exacta on caldrà buscar la persona perduda. En el cas de cobertura francesa o andorrana, els serveis d'emergències dels dos països també derivaran la trucada als homòlegs catalans. L'actuació forma part del projecte d'instal·lació de 120 pals de cobertura 112 als parcs naturals del Pirineu que Interior ja va iniciar fa dos anys. A Catalunya hi ha 194 pals de senyalització de cobertura situats, principalment, a les comarques de Barcelona i Girona.