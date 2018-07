L'Associació Claror Alt Urgell estrena web per explicar la tasca integradora

L'Associació Claror Alt Urgell, que treballa per la integració social i laboral de les persones amb discapacitats, ha anunciat la creació d'un web que neix amb l'objectiu de donar a conèixer la seva tasca. El portal, tallerclaror.org, inclou un blog en què els responsables del conegut Taller Claror informen dels seus nous projectes. Segons han remarcat els seus responsables, el nou lloc web també informa dels pròxims Jocs Special Olympics, que se celebraran entre el 4 i el 7 d'octubre entre la Seu d'Urgell i Andorra, amb la participació d'uns 1.500 esportistes. Per a l'esdeveniment calen més de 600 voluntaris. Des de l'Associació Claror han posat èmfasi que el portal també posa a disposició dels internautes la butlleta d'inscripció com a soci de l'entitat, la qual cosa permet, per un preu de 30 euros anuals, col·laborar en el desenvolupament de les capacitats dels usuaris de l'entitat.