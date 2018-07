ERC reclama un pla per millorar les carreteres de risc dels Pirineus

El grup d'ERC a la Diputació de Lleida ha presentat una moció per demanar al Govern de la Generalitat un pla de xoc que permeti millorar la seguretat i la viabilitat d'algunes carreteres de muntanya que, segons han afirmat des del grup polític, «estan molt deteriorades i pateixen perill d'esllavissades i moviment de talussos, amb el conseqüent perill que pot comportar per a les persones».

El portaveu d'ERC a la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, explica que les línies de suport que reben dels diferents departaments els municipis dels Pirineus «són absolutament insuficients per poder fer front a les necessitats urgents d'algunes vies que presenten perills imminents per a les persones. És per aquesta raó que reclamem la necessitat d'explorar altres vies de col·laboració institucional que comporti la realització d'un pla de xoc específic i extraordinari destinat a atendre aquelles vies de muntanya que suposin un risc per a la seguretat de les persones», emfatitza el mateix Gilabert.