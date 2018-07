La planta invasora pampa del Caucas s'estén per la Cerdanya a través del Segre

La planta invasora pampa del Caucas, també coneguda com a julivert gegant, s'estén per la Cerdanya. La planta, que havia estat detectada fins ara a la ribera del Segre a Isòvol, ha crescut també riu avall i ha estat trobada també a les riberes de Prullans.

Els tècnics de la Generalitat encarregats del seu seguiment han detectat grups de plantes joves però també de fins a tres anys, de manera que l'espècie avança ràpidament seguint el curs del riu gràcies a l'acció de l'aigua. Els pròxims anys arribarà, amb tota probabilitat, a la Seu d'Urgell i fins on el clima humit que necessita li ho permeti. Davant aquesta situació, el Consell Comarcal ha activat un pla de difusió entre la població per tal de recordar que la planta pot provocar importants irritacions a la pell. Les plantes que s'han trobat passat el terme de Bellver, per la zona de Cal Pubill, dibuixen un recorregut lineal riu avall gràcies al transport de les llavors a través del cabal. Es tracta de plantes de grans dimensions que en pocs anys poden superar els dos metres d'alçada. Presenten unes fulles semblants a les del julivert però de mides molt més grans i una flor blanca que es pot confondre amb la del saüc. Els responsables del seu seguiment apunten que la planta va entrar a la vall des de Font-romeu, on va ser plantada en jardins. Des d'allà s'ha anat extenent per la plana, fins al punt que es considera molt complicat poder aturar-la.

Davant aquesta situació, el Consell Comarcal i la Dipuació de Girona porten a terme des de fa anys una campanya d'extracció dels exemplars i de difusió que ara se centra en la prevenció dels veïns, tot alertant-los dels riscos de tocar la planta. La campanya fa especial èmfasi en ramaders i pescadors. El seguiment de l'últim any ha permès treure'n alguns exemplars, però l'expansió continua. La planta ( Heracleum mantegazzianum) és originària del Caucas i és considerada una de les principals invasores a Europa.