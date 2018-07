La reparació de la plaça de Barcelona la pagarà l'infractor

La reparació de la part de la rotonda nova de la plaça de Barcelona malmesa per un camió de gran tonatge la pagarà l'empresa asseguradora del vehicle, segons ha remarcat l'Ajuntament de Puigcerdà. Una vegada els pèrits de les companyies hagin avaluat els danys i les causes, el consistori derivarà en l'asseguradora el cost de les tasques de jardineria que comportaran la reparació, segons la previsió de l'equip de govern. Aquest dimarts, a primera hora de la tarda, un camió de repartiment d'alimentació que circulava per l'avinguda Coronel Molera va perdre el control del vehicle i va trepitjar part de l'enjardinat de la rotonda, sense arribar a malmetre, però, la part central, on hi ha l'escultura Aquae d'Ernest Altés i Albert Tàpias. Les roderes del vehicle van deixar una gran rasa a la gespa de la rotonda i van treure a la superfície part de les canonades internes del sistema de reg. L'incident va ser vist pels veïns que eren en aquell moment a la plaça de Barcelona, alguns dels quals van córrer a fer aturar el conductor del camió. L'Ajuntament preveu arreglar els desperfectes de manera immediata.