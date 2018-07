El primer assaig de la colla cerdana aplega 120 castellers

ARXIU PARTICULAR

Els Castellers d´Andorra expliquen els principis bàsics, al poliesportiu ARXIU PARTICULAR

Èxit inesperat per als mateixos convocants. El primer assaig de la que ha de ser la primera colla castellera de la Cerdanya, amb caràcter transfronterer i transprovincial, ha aplegat aquest dijous al vespre 120 persones al poliesportiu de Llívia. L'ambient de nou projecte, de transversalitat en una Cerdanya en la qual generalment cada poble viu de cara endins i els ànims aportats pels Casetellers d'Andor-ra, que prenen el rol de padrins, fa pensar als seus creadors que la colla serà una realitat.

Poc després de quarts de nou del vespre, al poliesportiu de Llívia, ja hi havia un centenar de veïns de la Cerdanya disposats a aprendre a fer castells. Des de la colla d'Andorra han assenyalat que al principat, amb una població potencial de 80.000 persones, no van ser tants en els primers assaigs. Després de les instruccions bàsiques i nicials i de repartir les primeres faixes, els andorrans van separar els participants en tres grups: la canalla, els adults que estaven disposats a pujar, i els que volien fer pinya. Després de dues hores d'assaigs i de les primeres construccions aixecades, els impulsors de la nova colla van emplaçar els assistents a tornar-se a trobar dimecres que ve, dia 1 d'agost, a la mateixa hora a Llívia. Un dels coordinadors de la iniciativa, l'alcalde de Llívia, Elies Nova, ha qualificat la trobada «d'èxit brutal» i ha considerat que «ja es pot dir que la colla de la Cerdanya serà una realitat perquè el projecte ja no té aturador».