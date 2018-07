La Seu implica la societat en la lluita contra el consum d'alcohol

La regidoria de Joventut de l'Ajuntament de la Seu ha iniciat la campanya «Controlga't», la qual va dirigida a la població en general amb l'objectiu de prevenir i reduir el consum d'alcohol. Igualment, la campanya també vol donar a conèixer les repercussions negatives de les adiccions a les famílies, adolescents i joves. «Controlga't» es proposa ser una campanya transversal que impliqui les famílies, així com establiments d'oci nocturn i comerços. La regidora de Joventut i Festes, Sílvia Iscla, ha remarcat que «creiem necessari engegar una campanya de conscienciació i prevenció de l'excés del consum d'alcohol entre la població adolescent i jove. Es tracta d'una problemàtica en la qual tota la societat hi ha de posar de la seva part per disminuir aquest consum». El tret de sortida es farà el dimecres 1 d'agost amb la xerrada «Alcohol i joves», a càrrec de l'Associació Antisida de Lleida. L'acte es farà a la plaça Pati Palau a les set de la tarda i es complementarà amb un taller de còctels sense alcohol.