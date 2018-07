El PSC de la Seu vol un acord sobre els passos de vianants

Un pas de vianants a la Seu com el que els veïns volen a l´N-260 compromís per la seu

Després que un grup de veïns presentessin a l'Ajuntament una demanda per la creació d'un pas de vianants a l'N-260, el grup municipal de Compromís X la Seu ha proposat consensuar una petició conjunta per part de tots els grups municipals al consistori «per demanar a les administracions cor-responents una solució urgent a la problemàtica amb el pas de vianants que hi ha a l'entrada de la Seu per la N-260». En aquest sentit, la formació ha recordat que en aquest tram de la carretera «hi ha hagut alguns sinistres amb atropellaments recentment».

En aquest sentit, un grup de veïns de la capital alturgellenca ha impulsat una campanya de recollida de signatures, assolint-ne un total de 1.620, per reclamar millores en els passos de vianants que hi ha en aquesta via estatal, situades entre la primera rotonda i el pont del Valira, segons ha recordat el partit de l'oposició. Així, des de Compromís han remarcat «la necessitat de reforçar i donar un impuls a les mesures de seguretat existents en l'actualitat i de realitzar noves iniciatives per tal de solucionar els problemes actuals quant a la seguretat».