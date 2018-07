Acordionistes del Pirineu viatjaran a Sibèria al gener per participar en un intercanvi musical

La 43a edició de la Trobada d'Acordionistes del Pirineu ha viscut aquest cap de setmana la jornada central de l'esdeveniment musical, que ja és una cita d'agenda pel territori. Un dels punts més destacats d'enguany, tal i com ha explicat el fundador d'aquesta trobada, Artur Blasco, ha estat el conveni de col·laboració que ha portat per primera vegada musics siberians al Pirineu i que farà que els del Pirineu viatgin a la Sibèria a principis de l'any vinent.

Músics vinguts de dotze països visiten diferents municipis del Pirineu per compartir el so dels acordions fins el pròxim dijous. El concert de cloenda es farà a La Seu d'Urgell i només acollirà músics catalans.

El fundador de la Trobada d'Acordionistes del Pirineu, Artur Blasco, s'ha mostrat satisfet de la participació del públic que ha estat nombrós i ha destacat que es tracta d'espectadors "fidels" que ja coneixen la cita, tot i que cada any, en vénen de nous, ha afegit. La trobada recorre municipis de l'Alt Urgell i la Cerdanya, com La Seu d'Urgell, Arsèguel i Puigcerdà.

Aquesta edició, que s'allarga fins dijous vinent, ha convidat músics vinguts de països com Suïsa, Ucraïna, Moldàvia i també República Dominicana i Colòmbia. "En aquesta trobada hi participen una dotzena de països de tot el món", ha dit Blasco.

El fundador de la Trobada ha explicat que l'acordió és un dels instruments més "presents" en les formacions de música tradicional i ha afegit "els tenim en mans de joves amb un extraordinari nivell i per això poden compartir escenari amb les millores figures de tot el món". Blasco s'ha referit també als convenis que tenen amb altres països com el Quebec, on viatjaran el mes vinent per assistir a la trobada que es fa al municipi de Montmagny.

A partir d'aquesta edició, s'ha sumat l'intercanvi musical que els permetrà viatjar a Sibèria. Segons Blasco, la salut de l'acordió és fantàstica. "Està en un moment màxim", ha dit.

El jardí de l'Hotel Andria de la Seu d'Urgell va ser l'escenari del concert inaugural de la Trobada amb les actuacions del Duo París-Moscou, format per Roman Ibanov i Domi Emorune, amb acordió cromàtic i la cloenda es farà dijous a la plaça de la Catedral de La Seu d'Urgell amb l'anomenat Concert Catalunya, en què només hi participen músics catalans.