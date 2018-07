Adeu a les marmotes domesticades d'Isòvol

El pas per Isòvol per la recta de la carretera N-260 a l'estiu ja no permet veure la colònia de marmotes que des de fa una dècada s'hi havia instal·lat. L'àrea de Medi Ambient del departament de Territori, amb ajuda d'una empresa especialitzada, ha traslladat les marmotes a una zona d'alta muntanya.

Els caus de les marmotes, aprofitant un antic forn de calç situat al peu del tossal d'Isòvol, i els mateixos mamífers observant el pas dels vehicles a menys d'un centenar de metres de l'asfalt ja s'havien convertit en en una imatge clàssica de l'estiu cerdà. Moltes famílies, curiosos i aficionats a la natura s'hi aturaven per veure de ben a prop els animals, que s'havien acostumat a la presència humana i no marxaven a amagar-se com ho fan les marmotes que viuen a l'alta muntanya. Aquesta presència repetida de persones al costat del cau dels mamífers va derivar en una denúncia per part del veí propietari dels prats que hi ha entre la carretera i l'antic forn, segons ha explicat l'alcalde d'Isòvol, Pere Oliu. Aquest fet i el risc que suposava per a la circulació de l'N-260, on els conductors van a gran velocitat perquè és dels pocs trams a la Cerdanya sense revolts, feia perillosa la presència de les marmotes. Tant és així que un equip de biòlegs i tècnics en gestió de fauna han capturat aquesta primavera les marmotes i les han portat a un entorn natural més segur, en una zona de molta més altitud a la muntanya de Ger, segons ha apuntat Oliu.

Tot i que ara les marmotes són lluny de l'antic forn de calç, l'alcalde d'Isòvol no descarta que els grans rosegadors tornin al seu cau: «Els animals per poc que puguin tornen allà on han estat be, això és el que m'han dit des del departament de Medi Ambient.... feia molts anys que hi eren, crec que més de deu anys, i ja s'havien convertit en un atractiu perquè sortien sempre». Oliu ha explicat que l'Ajuntament no ha pogut intervenir en l'actuació perquè els terrenys on eren els animals són de titularitat privada.

El trasllat ha inclòs la col·locació sobre els animals d'aparells transmissors que permeten a un equip de tècnics conèixer la seva posició, de manera que el departament sabrà en tot moment si la colònia de marmotes es queda al seu nou emplaçament o torna al forn d'Isòvol.