Puigcerdà enceta les activitats de senderisme de salut l'agost

L'Ajuntament de Puigcerdà i Nordic Walking Pirineus s'han unit aquest estiu per oferir el programa «Cerdanya senderisme de salut», en el qual també prenen part els ajuntaments d'Alp i Llívia, així com la Molina i Guies del Pirineu. El programa ofereix als veïns i visitants de la Cerdanya un cartell amb una dotzena de sortides guiades pels millors racons i entorns naturals de la vall. Les sortides, que s'activaran el mes d'agost, inclouen excursions al parc natural Cadí Moixeró, l'estany de Lanós, el pic dels Moros del parc natural regional dels Pirineus Catalans, a l'Alta Cerdanya, al camí entre Éller i Meranges, a la vall de Lló, als estanys del Carlit, al puig del Ginebró o a les gorges de Carançà, entre d'altres. Algunes de les sortides es faran amb la tècnica de la marxa nòrdica, entre les quals la del 23 d'agost al puig del Ginebró, que es farà de nit aprofitant la Lluna plena. El preu de les sortides serà de cinc euros per als adults. El cartell també inclou sessions de doble jornada de marxa nòrdica per 25 euros.