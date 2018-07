Ramaderia i turisme de la Cerdanya amplien les visites guiades a granges

Els sectors ramader i turístic de la Cerdanya han decidit repetir l'acord establert l'any passat per programar visites guiades a algunes de les granges de la vall. L'experiència de l'any passat, reforçada per la jornada d'àmbit nacional de «Viure a pagès», ha empès els dos puntals econòmics de la Cerdanya a unir-se per consolidar l'oferta. El programa s'ha ampliat aquest any amb un període de visites que anirà més enllà del mes d'agost i es podrà fer fins a l'octubre, ja sense la massificació de la punta turística de l'estiu.

Des del Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya han remarcat que la nova aposta pel programa és per l'èxit assolit el mes d'agost de l'any passat, amb un registre de 1.287 visitants en un mes. Així, el projecte ofereix ara durant quatre mesos la visita a vuit granges i obradors de productes agroalimentaris de la vall: cal Grauet de Saga, cal Calsot de Montellà, ca l'Alsina de Puigcerdà, l'explotació 30 Cabres-La Formatgeria d'Éller, mas cal Gintó de Mosoll, la Formatgeria de Montmelús, el Verger Cerdà de Prullans i la Torre d'Estoll. Segons han argumentat des del patronat, aquestes explotacions «representen àmpliament la varietat de productes de la comarca», amb la possibilitat de veure com s'elabora iogurt i mató artesanals, formatge de cabra, ous ecològics, compota de poma ecològica d'alta munta-nya o carn de vedella ecològica. Les visites inclouran un tast dels productes. El preu de les visites, que ja es poden concertar, se situa al voltant dels vuit euros els adults i cinc els nens.