La Seu edita una nova guia cultural i turística de la ciutat

La Seu d'Urgell disposa d'una nova guia adreçada tant a visitants com a urgellencs que proposa tres itineraris turístics pel municipi. Es tracta d'una guia feta com a obra coral amb les aportacions d'un grup de professionals del món cultural, patrimonial i artístic, tant de la Seu d'Urgell com de fora, segons han explicat des de l'Ajuntament. El llibre, que és fruit del projecte la Seu Medieval, no tan sols s'adreça al turisme cultural, sinó que també es dirigeix als veïns de la ciutat i la comarca perquè aporta noves dades fins ara desconegudes i alhora actualitza molta informació ja existent sobre el patrimoni medieval i d'altres èpoques històriques del muni-cipi.

L'Ajuntament ha editat 2.500 exemplars en cinc idiomes: català, castellà, anglès, francès i alemany. La guia, amb 190 pàgines, té un format manejable i visual que té diferents fitxes que aporten informació més detallada, segons l'han descrit els seus creadors. La guia es pot adquirir a les llibreries de la Seu a un preu de quinze euros conjuntament amb la Notebook de la Seu d'Urgell, una llibreta feta també per a l'ocasió.