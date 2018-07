El PSC de la Seu critica el Govern per una sentència pel soroll d'un pub

El grup municipal de Compromís X la Seu demanarà responsabilitats a l'equip de govern del PDeCAT per la condemna que el Jutjat contenciós de Lleida del 16 de maig passat contra l'Ajuntament per la qual se'l sentencia per «l'activitat inadequada i ineficaç del consistori pels sorolls, manca d'aïllament i control periòdic i incompliment d'horaris per part del pub». En aquest sentit, el partit ha recordat que uns veïns van interposar una demanda contra l'Ajuntament després de patir els sorolls continuats durant anys del pub que tenen just a sota de casa seva, la qual cosa els va ocasionar trastorns importants. La sentència fa afirmacions com que l'Ajuntament «no ha fet tot el que està en les seves mans per cessar aquesta situació que els impedeix descansar i gaudir del seu propi habitatge i incompleix així el dret a la vida personal i familiar en l'àmbit del domicili i el seu dret a la salut, drets tots ells d'empara constitucional». El partit considera que aquests fets són intolerables i ha denunciat «passivitat» del govern.