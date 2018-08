Puigcerdà augmenta el 20% els premis i ajudes per la Festa de l'Estany

Sabedor que la pedra angular de la Festa de l'Estany és la gran cavalcada de carrosses que fan de manera voluntària les colles d'amics i familiars de Puigcerdà i la Cerdanya, l'Ajuntament de la vila ha decidit aquest any injectar més diners a la celebració perquè vagin directament a aquestes colles.

En aquesta pròxima edició de la Festa de l'Estany, que se celebrarà entre els dies 20 i 26 d'agost, l'Ajuntament entregarà pràcticament 3.250 euros més en premis i 1.400 més en ajudes, i la xifra final que anirà als creadors de les car-rosses se situa al voltant dels 19.500 euros. L'augment aportat és del 20%. Pel que fa als premis a les millors carrosses, aquest any passaran dels 1.150, 1.350 i 1.650 euros que rebien el tercer, segon i primer classificat a guanyar 1.400, 1.600 i 1.800 euros respectivament, i alhora s'ha creat un quart premi que rebrà 1.200 euros. Els dos premis a les millors il·luminacions de la cavalcada nocturna es mantindran en 300 i 600 euros. D'altra banda, l'equip de govern ha decidit augmentar en cent euros les aportacions directes a cada colla, de manera que passa dels 800 als 900 euros. Comptant que en els últims anys a la cavalcada hi han pres part unes 14 carrosses fetes per colles, el consistori hi destinarà uns 12.600 euros en subvencions directes. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que l'increment de les aportacions no es deu tant a un objectiu de foment de més participació, sinó que és per ajudar les colles. Els grups d'amics, veïns i familiars que fan les carrosses s'hi dediquen mesos i hi acostumen a invertir milers d'euros de les seves butxaques. Com en els últims anys la festa s'iniciarà la setmana prèvia amb un programa de concerts, entre d'altres, amb la GIOrquestra, Buhos, Kepa Junkera, La Principal de la Bisbal, The Covers Band i The Soultants.