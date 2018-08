Castellciutat viu la setmana de la festa major amb balls, sopars i una trobada de motos

El veïnat de Castellciutat celebra aquesta setmana la festa major, que s'allargarà fins diumenge, 5 d'agost. Segons ha informat l'Ajuntament de la Seu, aquesta festa major estarà marcada pel comiat a l'actual fesomia de la plaça, ja que properament l'Ajuntament té previst iniciar les obres per a la seva remodelació. El programa d'actes preveu per a aquest dijous, a les 10 de la nit a la plaça de l'Arbre, la sessió de teatre amb la companyia Planeta Impro i el seu espectacle d'improvisació. El gruix principal d'actes s'activarà divendres al vespre amb el 24è sopar popular, seguit del pregó i del ball a partir de la mitjanit, amb el grup Dia i Nit. A la 1 de la matinada es ballarà l'Esquerrana nocturna. Dissabte a la tarda es pintarà un mural i hi haurà jocs infantils, a Cal Duat. La novetat d'aquest any és la primera Trobada de Motos Clàssiques a la Vila de Castellciutat. A la nit es farà un nou ball de festa major, abans de la jornada final de diumenge.