Llívia organitza un taller de cuina amb plantes que es recolliran de l'entorn de poble

El Museu Municipal de Llívia ha organitzat per a aquest dissabte dia, 4 d'agost, un taller de plantes medicinals i culinàries. El taller inclou una excursió prèvia per identificar les espècies de l'entorn del municipi que formen part de la història remeiera dels Pirineus, així com les que són aptes per ser cuinades i menjades. Durant la sortida, està previst que els participants facin una collita de plantes que posteriorment servirà per fer un menú realitzat entre tots. El taller, que es fa entre les deu del matí i les cinc de la tarda, és a càr-rec de la cuinera i nutricionista Alba Mora. L'activitat forma part del programa d'accions del Museu Municipal de Llívia, el qual el consistori complementa amb propostes per l'entorn la visita a la farmàcia Esteva. En aquet mateix programa, el Museu Municipal de Llívia ha celebrat recentment un taller d'el·laboració d'espelmes amb cera d'abella que va tenir un nombrós públic, segons han explicat fonts del mateix Museu Municipal de Llívia.