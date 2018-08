Puigcerdà cedirà una nau a les colles de la Festa de l'Estany perquè hi treballin juntes

L'Ajuntament de Puigcerdà és conscient que la principal celebració i puntal de l'oferta turística local, la Festa de l'Estany, és en mans de voluntaris. La festa, que serveix per iniciar la recta final de la temporada, basa el seu interès en la gran cavalcada de carrosses que el migdia i el vespre del tercer diumenge d'agost omplen els car-rers amb el seu ambient de carnaval venecià. Ara, l'Ajuntament, per donar més facilitats a les colles d'amics i familiars que de manera desinteressada preparen les car-rosses durant mesos, ha decidit crear un espai comú de treball. El nou espai es crearà a la seu de l'antic escorxador, situat a la Colònia Simon.

El projecte té per objectiu solucionar un dels principals problemes amb què es troben les colles de la Festa de l'Estany: trobar un local gran on construir la carrossa. Les colles sovint demanen una nau industrial a coneguts o utilitzen els garatges de cases o explotacions ramaderes, amb la qual cosa moltes vegades interfereixen en l'activitat rutinària de l'espai durant mesos. Sabedor d'aquesta problemàtica, l'equip de govern municipal té previst oferir de cara a l'edició del 2019 de la Festa de l'Estany, una gran nau on no tan sols podran trobar un espai públic de treball, sinó que, alhora, es convertirà en un entorn de treball conjunt en el qual les colles podran compartir experiència i material. L'equip de govern té previst arreglar la nau de l'antic escorxador ja a principi de l'any que ve a fi efecte de poder-la cedir a les colles el mes aviat possible. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que l'objectiu del projecte és «ajudar els carrossaires, que són els que assumeixen el gruix de l'acte més significatiu i popular de la Festa de l'Estany». A la nau de l'antic escorxador, l'Ajuntament també hi podrà preparar la seva carrossa. Segons ha afegit l'alcalde, la nau s'utilitzarà durant tot l'any com a nova seu per a la brigada municipal, per la qual cosa executarà un projecte de remodelació i adequació dels seus espais interns. La creació de l'espai conjunt per a la confecció de carrosses arriba després de l'anunci per part de l'Ajuntament de l'augment del 20% dels premis i ajudes econòmiques a les colles de la rua. En aquest sentit, les ajudes han passat de 800 a 900 euros, s'han incrementat els premis i se n'ha creat un quart.