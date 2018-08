El Govern reforça la vigilància sobre l'acampada lliure als parcs naturals

El parc natural de l'Alt Pirineu, amb una part del territori a l'Alt Urgell, i el cos d'Agents Rurals han posat en marxa aquesta setmana una campanya informativa i de vigilància per evitar l'acampada il·legal. Serveis especials vigilaran les zones més problemàtiques i alhora el parc ha instal·lat més senyalització informant de la prohibició de dormir en tenda sense autorització.

La campanya ha posat sobre la taula el debat sobre el límit de l'acampada i l'abast real del terme. Tant és així que les autoritats del departament de Territori sí que tenen en compte l'opció d'acampada d'alta muntanya, consistent en una estricta pernoctació puntual. Aquesta permissivitat de plantar la tenda dins el parc es limita a les zones per sobre dels 2.000 metres, una única nit i plantant la tenda entre les vuit del vespre i les vuit del matí com a màxim. L'any passat el departament va tramitar 21 denúncies per acampada il·legal, la majoria de les quals en el camí d'accés a la Pica d'Estats. També, per plantar les tendes per sota dels 2.000 metres cal demanar una autorització prèvia, extrem que compleixen els col·lectius que fan activitats de lleure relacionades amb la muntanya. El parc natural del Cadí Moixeró viu una situació diferent perquè les distàncies i els temps per fer les excursions als cims són molt més curtes i, per tant, no cal fer-hi els itineraris d'aproximació, que sí que són necessaris al de l'Alt Pirineu. Amb tot, el decret que regula l'acampada a la muntanya i als espais naturals protegits també és vigent al parc del Cadí. Així doncs, no s'hi pot plantar la tenda sense autorització prèvia. Com a la resta del Pirineu, però, els Agents Rurals i els gestors dels parcs prioritzen la seguretat dels excursionistes al compliment estricte de les normes, de manera que en un escenari de risc amb fred, boira o avançada la nit no es té per norma denunciar ni sancionar uns excursionistes que han plantat la tenda i han pernoctat als parcs sense l'autorització.

Com a norma general, el parc del Cadí i la resta de zones protegides aconsella l'ús dels refugis o, en tot cas, la pernoctació al voltant d'aquestes instal·lacions en cas que sigui necessari. Al parc del Cadí no es produeix la problemàtica d'acampades continuades que sí que hi ha al parc de l'Alt Pirineu i, de moment, no s'ha establert el protocol especial de vigilància, per bé que els Agents Rurals hi fan la vigilància habitual.