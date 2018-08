Torra assisteix a un dinar homenatge a Jordi Turull a Josa de Cadí

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit a Josa de Cadí (Alt Urgell) que no és acceptable "cap sentència que no sigui arxivar una causa injusta", en referència a l'empresonament dels exconsellers del Govern. Ha afegit que com a president de la Generalitat no pot "tolerar" que hi hagi polítics a les presons i a més ha apuntat que no es tracta de "no obrir" més processos, sinó de tancar-los. Torra ho ha dit a l'arribada de la caminada que ha fet aquest matí des de Gósol, al Berguedà, fins a Josa de Cadí, on ha assistit al dinar d'homenatge que el poble fa a l'exconseller, Jordi Turull, el mateix dia que se celebra el vintè aniversari del Camí dels Bons Homes. Turull estiuejava en aquest poble del Pirineu amb la seva família, que també ha assistit al dinar.