La Seu instal·la al parc del Valira bancs especialment resistents a les bretolades

Els nous bancs instal·lats per l´Ajuntament al parc del Valira

Els nous bancs instal·lats per l´Ajuntament al parc del Valira la seu d'urgell

L'Ajuntament de la Seu ha instal·lat nous bancs per seure al parc del Valira, davant el carrer de Circumval·lació. El mobiliari urbà, reubicat en aquest espai després de la instal·lació de nous bancs a la plaça Joan Sansa, són de tipus antivandàlic i estan dissenyats amb materials durs com pedra i metall que els fan especialment resistents per tal d'impedir que siguin objecte de bretolades, segons ha remarcat l'equip de govern.

El parc del Valira és a l'extrem per ponent de la ciutat, en una zona de creixement urbanístic. El parc és molt utilitzat pels veïns que fan la volta a la ciutat i pels estudiants de l'institut la Valira, situat a tocar de la zona verda.