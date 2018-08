Puigcerdà analitza com aturar l'abús de la zona d'aparcament gratuït limitat

La zona taronja de la plaça Cabrinetty creada l´any 2014 per tal que hi hagués rotació de vehicles

La zona taronja de la plaça Cabrinetty creada l´any 2014 per tal que hi hagués rotació de vehicles m.s.

L'Ajuntament de Puigcerdà està estudiant l'aplicació de mesures correctores o de més informació de la zona taronja d'aparcament perquè la picaresca d'alguns veïns tira per terra el seu caràcter rotatiu. El consistori ha detectat que alguns residents de la vila aparquen tot el dia o fins i tot setmanes en aquestes zones d'aparcament gratuït i d'estacionament limitat a pesar que van ser creades precisament per facilitar la rotació.

La zona taronja de Puigcerdà es diferencia de la zona blava perquè és gratuïta i d'estacionament limitat. Els conductors tan sols han de fer notar en un disc horari o un paper a l'interior del vehicle l'hora en què han arribat. El temps màxim d'estacionament és de dues hores. Aquest és el cas de l'espai d'aparcament de la plaça Cabrinetty, l'antiga plaça Major, situada al cor del nucli antic, en un entorn de carrers estrets de difícil accés i ple d'establiments comercials i de restauració. Amb l'objectiu que s'hi pogués generar un flux dinàmic de visitants, l'Ajuntament va decidir l'any 2014 crear-hi la zona taronja amb una quinzena de places per, alhora, no incrementar més les places de zona blava i pagament del nucli antic. Amb el temps, però, ha observat que molts veïns hi deixen el vehicle tot el dia i impedeixen el moviment de vehicles, de manera que s'ha decidit a intervenir-hi.

De moment l'equip de govern no es planteja eliminar l'aparcament taronja, fins al punt que n'ha creat una altra zona a l'entrada de la vila pel barri de la Baronia, però sí que estudia canviar-ne els termes.