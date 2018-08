La Cerdanya crida els veïns a opinar sobre la gestió natural

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha fet una crida als veïns de la vall a participar en el Pla Sectorial de Medi Ambient que està impulsant per definir l'estratègia de futur pel que fa a l'entorn i el patrimoni natural cerdà. Després de les reunions presencials celebrades, el Consell ha activat una campanya de participació a través de les xarxes socials amb un formulari a través del qual veïns, empreses, entitats i institucions del territori poden fer opinar sobre què necessita el medi ambient de la Cerdanya.

Segons ha remarcat el mateix òrgan comarcal, l'objectiu del Pla Sectorial de Medi Ambient és «determinar el marc d'actuació per millorar la valorització del patrimoni natural, contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, incidir en una millor gestió dels residus i potenciar l'ocupació laboral en aquests àmbits». A través del formulari que es pot trobar als perfils del Consell a Internet, tothom pot apuntar quins són en el seu parer els punt febles, punts forts i possibles accions quant a l'ús de les energies, la gestió del patrimoni natural -incloent camins, boscos, rius, fauna, flora i paisatge en general-, i la gestió dels residus així com la seva minimització i valorització. El formulari també deixa un apartat de propsotes obertes per tal que tothom pugui aportar les seves idees.

Durant el mes de juny el mateix Consell va organitzar trobades amb agents socioeconòmics de la comarca. Les reunions van servir per començar a perfilar les mancances, necessitats i oportunitats de millora de la vall.