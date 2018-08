L'associació Narieda Rural impulsa el turisme solidari a l'Alt Urgell

L'associació de cases turístiques Narieda Rural, que agrupa quatre establiments de l'Alt Urgell, impulsa una nova iniciativa que té com a objectiu aprofitar aquells productes alimentaris que els turistes deixen als seus allotjaments, un cop aquests han marxat, per destinar-los al projecte Aliments per la Solidaritat, gestionat pel Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell (CAPAU). Des d'aquest organisme, que ha rebut aquesta setmana el primer lliurament de productes, han convidat a adherir-s'hi a la resta de cases rurals, allotjaments i pisos turístics de la comarca. A més, des de Turisme Alt Urgell es vol explorar la possibilitat de crear una etiqueta per identificar als establiments col·laboradors.

La tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i portaveu del CAPAU, Anna Vives, ha rebut molt positivament la idea perquè, segons ha dit, "és una iniciativa que completa l'acció turísitica: els establiments reben el seu benefici pel servei que presten; el sector comercial i hostaler del territori, també; i, finalment, el visitant pot concloure les seves vacances amb una acció solidària".

Vives ha afegit que aquesta actuació "mostra la sensibilitat de qui l'ha impulsat i la seva responsabilitat social". La regidora també ha explicat que espera "que molts altres establiments s'hi puguin sumar" i aconseguir així, ha ressaltat, "distingir la nostra comarca perquè s'hi practica el turisme solidari". La funció del Consorci és la de seleccionar els usuaris receptors i gestionar els aliments que arriben, tal com ja fan en totes les altres donacions d'aliments.

Des de Narieda Rural expliquen que la seva nova acció "pretén minimitzar el malbaratament alimentari". D'aquesta manera, el conjunt de cases de turisme de muntanya que en formen part s'encarregaran de conservar els aliments envasats i en bon estat que deixen els hostes a les respectives llars després de l'estada turística per destinar-los a les persones necessitades. Mentre, el CAPAU serà el responsable de detectar la vulnerabilitat de les persones i de repartir els aliments mitjançant el ja existent Supermercat Solidari.

El principal objectiu d'aquest projecte rau en el fet de poder abastir d'aliments a les persones amb més vulnerabilitat. Alhora, però, segons han dit els participants de la iniciativa, potencia un tipus de turisme "solidari", ja que les persones que hi deixin aliments en aquests allotjaments sabran on seran destinats,

Actualment formen part de Narieda Rural les cases Cal Tresonito (Coll de Nargó), Cal Pinós (Coll de Nargó), Ca la Paulina (Fígols) i Hostel El Molí (Organyà). Tant ells com el Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell han convidat la resta de cases rurals, allotjaments i pisos turístics a adherir-se a la iniciativa.