La pluja obliga a ajornar la darrera representació del Retaule de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell

La darrera representació del Retaule de Sant Ermengol, que des del passat divendres es duu a terme al claustre de la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, s'ha hagut de suspendre a causa de la pluja. Des de l'organització han decidit programar una nova funció per a aquest dimecres, sempre i quan la meteorologia ho permeti, en la qual es permetrà l'accés amb les entrades venudes anticipadament per aquest dimarts.

A més, segons han explicat, en el cas que hi hagi persones que no hi puguin assistir s'optarà per retornar-los els diners. L'espectacle, que enguany ha reduït de vuit a cinc el nombre de funcions per "optimitzar" els recursos, ha estat vist en els darrers quatre dies per unes 450 persones. L'objectiu d'aquest canvi, que pretén que la setantena de d'actors i tècnics amateurs que hi participen no hagin d'ocupar tantes hores i també estalviar despeses, és concentrar en menys dies una xifra similar a la del públic que s'ha anat registrant en edicions anteriors, per sobre de les 800 persones.