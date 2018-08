El Festival Trama projecta els joves músics locals i esdevé referència folk

Bellver de Cerdanya viu tres dies de plena dedicació a les músiques de muntanya d'Europa amb la sisena edició del Festival Trama, una cita que en pocs anys ha aconseguit esdevenir una referència en el circuit folk. El festival, que va néixer com a plataforma per als molts músics joves que genera l'Escola Folk del Pirineu, ha aconseguit ser una referència al món folk.

Fins diumenge al vespre actuen en diversos espais urbans i naturals de Bellver setze formacions de Catalunya, País Basc, Alsàcia, Sardenya i Itàlia. El Festival Trama, que ha escalfat l'ambient durant la setmana prèvia amb un programa de concerts amb músics locals sota el títol Entramat, s'ha inaugurat aquest divendres al vespre amb un concert del solsoní Roger Mas a la plaça Major. Una de les programadores del festival, Liv Hallum, ha explicat que un dels objectius del Festival Trama és «acostar músiques que, tot i ser de diferents punts d'Europa, tenen l'entorn de muntanya com a nexe en comú». Hallum ha remarcat que les músiques comparteixen «l'expressió cultural, les cançons i els instruments que fan servir». El programa vol dinamitzar el poble amb actuacions escampades arreu del terme municipal. Així, els concerts més multitudinaris i els balls s'han programat a la plaça Major, com ara el del grup de percussió Coetus i els italians Lu Trainanà dissabte i Ballade Ballade Bois de Sardenya, diumenge. En paral·lel, les actuacions més experimentals es faran al teatre del centre cívic Escoles Velles i a l'entorn natural de la Fou de Bor, en un racó del torrent entre l'aigua i les pedres. Entre aquests dos espais, dissabte hi passaran el duet Ballaveu i el músic Romain Baudoin, i diumenge ho farà la formació basca Mixel Etxekopar & François Rossé.

La programació del festival es completa amb l'estrena del videoclip d'Orquestrina Trama, la formació creada amb el festival i principal ambaixadora de la cita musical. La presentació es fa diumenge a la tarda al pati de Ca les Monges. Igualment, el cartell inclou el concert de Tornaveus a l'ermita de Sant Serni de Coborriu, diumenge al matí, i la inauguració de l'exposició «Peret Blanc de Beget», dissabte a la tarda al centre cívic Escoles Velles.