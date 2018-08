Bellver tanca un Festival Trama que omple la plaça cada vespre

Bellver de Cerdanya ha tancat aquest diumenge al vespre una sisena edició del Festival Trama que ha evidenciat als organitzadors la consolidació de l'esdeveniment, tant a nivell cultural com turístic. La plaça Major, epicentre del festival, per bé que també ha programat concerts en altres espais del poble i el terme municipal, ha viscut tres vespres de ple amb els concerts del cantautor solsoní Roger Mas, divendres; Coetus i Lu Trainanà, dissabte; i Ballade Ballade Bois i Riu, diumenge. La celebració de concerts durant tota la jornada, en altres espais com ara el centre cívic Escoles Velles, la plaça del Portal, el pati de Ca les Monges o la Fou de Bor, ha originat tot el cap de setmana una afluència continuada de visitants que, alhora, han omplert els carrers i establiments comercials i de restauració locals. En aquest sentit, un dels objectius del festival és situar Bellver en el mapa de la música folk del circuit internacional amb un festival que es diferencia per la seva aposta per les músiques de muntanya d'arreu d'Europa. Un dels altres reptes de la cita és esdevenir plataforma per als músics de l'extens planter de l'Escola Folk del Pirineu. Els músics joves del centre provinents de la Cerdanya, l'Alt Urgell i Andorra han evidenciat aquest diumenge en un concert la continuïtat d'un projecte que mostra la seva força actual en la consolidada Orquestrina Trama.