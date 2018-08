La Cerdanya es proposa reduir l'excés d'il·luminació a les zones residencials

El nuci antic de Llívia, on l´Ajuntament va implantar ja fa anys una xarxa d´il·luminació no contaminant

El Pla Sectorial de Medi Ambient de la Cerdanya, del qual el Consell Comarcal ha publicat els primers resultats, assenyala la necessitat que es creï una Agència Comarcal de l'Energia que millori l'actual gestió energètica. En aquest sentit, els veïns, entitats i institucions que han participat en les primeres reunions per a la redacció del pla han assenyalat com una de les principals problemàtiques de la vall l'excessiva contaminació lumínica principalment en els entorns urbans de segona residència, on la major part de l'any no hi ha ningú.

Els primers resultats del pla apunten entre els punts febles de l'apartat energètic l'existència d'un «excés d'il·luminació en l'espai públic, més encara en zones residencials on no viu ningú entre setmana; falta adequar l'enllumenat públic a les normatives actuals; hi ha una tolerància a l'excés de consum energètic i a l'excés d'il·luminació amb l'excusa del benefici econòmic i del turisme». En aquest camp, entre les primeres accions proposades hi ha la d'optimitzar el consum elèctric en l'enllumenat públic amb la instal·lació de sensors de presència que il·luminin els carrers tan sols quan sigui necessari. En aquesta línia, el pla també proposa augmentar l'ús d'energies renovables i amb una alta presència a la vall com ara la solar, la geotèrmica que hi ha acumulada al subsòl i la provinent de les calderes de biomassa local.

Un altre dels aspectes en què es fixa el Pla Sectorial del Medi Ambient en l'apartat energètic és l'ús de pedra vinguda de Galícia o Portugal en la construcció, la qual cosa suposa una elevada petjada ecològica.