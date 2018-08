Manel Figuera explica els secrets del Pirineu en una conferència a Puigcerdà

El Grup de Recerca de Cerda-nya ha organitzat dins el cicle «A l'estiu recerca't» una xerrada de l'expert excursionista i escriptor local Manel Figuera. El ponent és geògraf i autor de moltes guies de muntanya, i responsable del Consorci de Normalització Lingüística de Catalunya a la Cerdanya.

En la conferència, el ponent va exposar com es va formar geològicament el Pirineu, en quines unitats estructurals es divideix, com s'estructura geogràficament, quines roques s'hi poden trobar, tant al Pirineu com al Prepirineu, així com la meteorologia i les unitats geobotàniques que hi són presents, segons han explicat membres del Grup de Recerca.

El conferenciant també va fer un recorregut fotogràfic per tot el Pirineu, des del cap de Creus fins a la costa basca, passant pels principals cims de la serralada pirinenca per il·lustrar les explicacions. Figuera va desmitificar els termes Pirineu de Lleida o Pirineu de Girona que utilitzen sovint els mitjans de comunicació i va detallar la diferència entre Pirineu i Pirineus.