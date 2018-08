«Ni el pagès és dolent ni el turista emprenya; hem de trencar barreres»

Gerard Garreta, de 26 anys, porta amb el seu pare, amb el mateix nom i de 63 anys, la granja Cal Grauet de Saga. Representa la quarta generació a la mateixa casa d'una família cerdana dedicada a la ramaderia. Cal Grauet forma part amb el restaurant Cal Jet de Ger del programa «Visites a pagès» que està obrint al turisme la realitat local que hi ha darrere les pastures i els productes agroalimentaris. Aquesta granja històrica de Saga, al terme de Ger, produeix carn de vedella i ous de gallina ecològics.

Garreta explica que van decidir obrir les portes de la casa «per buscar un valor afegit, localitzar-nos en el mapa i que es conegui la feina que fem a pagès». El jove ramader de Saga creu que aquesta nova modalitat de turisme és clau per donar a conèixer la veritat del jardí que han trobat sempre els visitants: «Els jardiners d'aquest jardí som nosaltres i per conservar la Cerdanya en les condicions que està necessita la feina que fan els pagesos, de manera que qui millor que ells per donar-la a conèixer. A més, ara que en els últims temps els ramaders hem passat a ser també venedors de producte és una bona manera de crear sinergies amb el turisme».

En aquests dos anys de «Visites a pagès», l'experiència està agradant als responsables de Cal Grauet: «N'estem molt contents, és una experiència molt maca, interessant i enriquidora en què tant aprèn el visitant com el mateix pagès, amb petites millores i el coneixement del mercat on es mou». El granger aprofita les visites per prendre consciència de les tendències del mercat, els gustos dels consumidors i, sobretot, reivindicar la seva feina, perquè, en definitiva, el contacte entre grangers i turistes uneix dos mons. En aquest sentit, Garreta ha vist dues cultures relacionar-se: «La gent està acostumada a veure el bistec en un taulell i els ous al prestatge d'un supermercat, i poder donar a conèixer d'on surt aquest ou i els anys de feina que hi ha darrere el bistec és molt enriquidor per a les dues parts».

L'arribada de visitants a la casa fa que, de fet, els productors agroalimentaris puguin prendre contacte directe amb futurs clients i així conèixer el destí final de la seva feina: «Hem aconseguit que alguns dels visitants es converteixin després en clients que o venen aquí a casa directament a comprar la carn o els ous, o bé ho busquen al mercat; també n'hi ha que ens fan comandes per correu electrònic». Les «Visites a pagès» han obert un nou món a la Cerdanya: «Ens ajuda a fer veure que ni els pagesos som dolents ni els turistes emprenyadors, hem de crear sinergies, crear ponts i trencar barreres».