Endesa instal·larà fundes a l'alta tensió dels Pirineus per protegir les aus

La companyia elèctrica Endesa ha anunciat que instal·larà fundes aïllants a la seva xarxa de torres d'alta tensió dels Pirineus per protegir les aus. Es tracta de la primera vegada que la companyia instal·la aquests dispositius a la ser-ralada perquè fins ara tan sols s'instal·lava a la xarxa de mitjana tensió, segons han explciat des d'Endesa.

La companyia ha informat que les fundes aïllants es posaran a la línia d'alta tensió que uneix la subestació de la Pobla de Segur fins a la Torre de Capdella, al Pallars Jussà. La línia té una llargada de 25,3 quilòmetrtes i té un ramal que va fins a la subestació de Molinos, a Mont-ros. El recorregut que es cobrirà amb les fundes passa per una zona protegida de la Xarxa Natura 2000 en la qual fan niu espècies d'aus protegides, com el trencalòs o el voltor. L'actuació s'iniciarà després de l'estiu i se centrarà en les torres on els tècnics creuen que hi ha més perill que s'hi posin les aus. Segons ha informat la mateixa comanyia, aquest any ha invertit a Catalunya un total de 275.060 euros en accions destinades a la protecció de la fauna i l'entorn natural. En paral·lel, les obres han d'aportar una millora en el servei elèctric que reben els clients, segons ha remarcat la mateixa Endesa.